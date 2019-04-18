В выходные в Перми ограничат движение по четной стороне Компроса

С 20 по 22 апреля будет введено ограничение движения по четной стороне Компроса в районе здания «Пермэнерго». На этом участке будет прокладываться канализация в рамках реконструкции улицы Революции. Движение ограничат с 00:00 20 апреля до 05:00 22 апреля. Объезд участка будет осуществляться по улицам Краснова, Куйбышева, Сибирской.

Работы производятся в выходные для снижения влияния на транспортную обстановку.