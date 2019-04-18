Пять причин выбрать ŠKODA

Завод «Шкода» объявил о выпуске 22-миллионного автомобиля. Пермские дилеры знаменитой чешской марки по этому поводу готовы расщедриться. Как именно?

Первый свой автомобиль отцы-основатели марки Skoda Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент представили в 1905 году. Voiturette A обладал мощностью всего в 7 лошадиных сил и развивал скорость до 40 км/ч.

За 124 года чешский производитель выпустил уже 22 млн автомобилей, характеристики последних сравнивать нет никакого смысла с тем, что было более века назад. Технологии шагнули далеко вперед. Технологичность и комфорт стали для Артура Чунарёва поводом остановить свой выбор на легендарной «Шкода Октавия» в «Прага Моторс».

Артур Чунарёв: "Столько современных технологий вместились в одном автомобиле по доступной цене. Также понравился внешний вид: современный, бросается в глаза и оставляет неизгладимое впечатление".

Впечатление от автомобиля это одно. Есть минимум пять причин выбрать Skoda. Первая: трейд-ин на 10% выше рынка и без подъёмника.

Владельцы этих авто с зелеными кружками на лобовых стеклах приобрели новый автомобиль по программе трейд-ин, что в переводе с английского означает обменивать.

Вторая причина: ставки по кредиту ниже, чем ставки рефинансирования.

Егор Щербов, руководитель отдела продаж автосалона «Прага Моторс»: "Честные ставки по кредиту. Есть ставки от 8,9%. Наши клиенты берут автомобиль под 8,9% и абсолютно довольны, там нет скрытых платежей и каких-либо формулировок под звездочкой. Третья причина - профессиональные менеджеры, наши менеджеры могут рассказать от автомобиля Skoda абсолютно всё".

Четвёртая причина - большой выбор автомобилей в наличии. Это самый большой Шоурум на Урале, в нём представлен весь модельный ряд, в различных комплектация и цветовой гамме.

Пятая причина - оригинальные подарки. Какие? Узнаете сами! И ещё кое-что. Здесь продают три автомобиля в день, поэтому 22 млн экземпляров - не передел.