Сегодня в Доме Мешкова в Перми открывается выставка о бытовых традициях празднования Пасхи. Посетители увидят праздничную посуду, сувенирные пасхальные яйца конца XIX - начала XX века, пасхальные открытки, столовое белье, формы для выпечки куличей – всё из фондов музея.

Выставка "Христово Воскресенье всем на веселье!" представлена на втором этаже. За одной из витрин - воссозданный пасхальный стол.

Пасха - главный день ценрковного календарного года, праздник ассоциируется с возрождением природы и всего живого на земле. Пасху называют Великой, светлой, радостной. А пост, предшествующий православной Пасхе, гораздо строже, чем у католиков. Особенно последняя -Страстная неделя - 40-дневного поста.

Готовиться к праздничному пасхальному столу верующие начинали с Великого четверга: пекли куличи, блины, пироги, красили яйца, готовили пасхи. Пасхальный стол всегда отличался праздничным великолепием и красотой.

Выставка «Христово Воскресенье всем на веселье!» будет работать с 18 апреля до 13 мая.