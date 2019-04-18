Христово Воскресенье всем на веселье!
Сегодня в Доме Мешкова в Перми открывается выставка о бытовых традициях празднования Пасхи. Посетители увидят праздничную посуду, сувенирные пасхальные яйца конца XIX - начала XX века, пасхальные открытки, столовое белье, формы для выпечки куличей – всё из фондов музея.
Выставка "Христово Воскресенье всем на веселье!" представлена на втором этаже. За одной из витрин - воссозданный пасхальный стол.
Пасха - главный день ценрковного календарного года, праздник ассоциируется с возрождением природы и всего живого на земле. Пасху называют Великой, светлой, радостной. А пост, предшествующий православной Пасхе, гораздо строже, чем у католиков. Особенно последняя -Страстная неделя - 40-дневного поста.
Готовиться к праздничному пасхальному столу верующие начинали с Великого четверга: пекли куличи, блины, пироги, красили яйца, готовили пасхи. Пасхальный стол всегда отличался праздничным великолепием и красотой.
Выставка «Христово Воскресенье всем на веселье!» будет работать с 18 апреля до 13 мая.
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