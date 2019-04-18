В майские праздники будет интересно

Более 600 различных событий по всему краю. На заседании правительства Пермского края обсудили подготовку к предстоящим майским праздникам. В Перми в День весны и труда пройдет праздничная демонстрация, легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда», а также художественные выставки, концертные и интерактивные программы. В День Победы в краевой столице состоится торжественное прохождение войск на Октябрьской площади. Эспланада традиционно отведена под сценическая площадку. Завершит торжество фейерверк. Основной идеей празднования предложена важная памятная дата - 75-я годовщина снятия блокады Ленинграда.