В Прикамье будут судить школьницу, покушавшуюся на жизнь родителей

В Прикамье перед судом предстанет 17-летняя девушка. Ее обвиняют в покушении на убийство своих родителей. Инцидент произошел еще 28 января в Горнозаводске. В одном из частных домов ночью произошел пожар. На место прибыли пожарные и сотрудники «скорой». В горящем доме находились муж и жена, которые в это время спали. К счастью, владельцы жилища сумели спастись. Однако дом сохранить не удалось, пожар его полностью уничтожил.

Позже правоохранители установили, что возгорание произошло из-за умышленного поджога. Выяснилось, что к поджогу причастна 17-летняя дочь пострадавших. Следователи установили, что в ночь на 28 января на почве личных неприязненных отношений с целью убийства своих родителей 17-летняя школьница подожгла дом, в котором они спали. Однако ее план провалился, поскольку супругам удалось спастись. Из-за пожара сгорело здание стоимостью более 900 тысяч рублей.