Законодательному собранию региона исполняется 25 лет. Юбилей депутаты сегодня встречают на очередной сессии парламента. Центральное событие повестки - ежегодный доклад губернатора о деятельности правительства. Глава региона говорил об основных направлениях и результатах работы. Подробности у Максима Пеккера.