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← Пермь. Вести-Спорт 17.04.2019

Законодательному собранию региона исполняется 25 лет

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ЗС

Законодательному собранию региона исполняется 25 лет.  Юбилей депутаты сегодня встречают на очередной сессии парламента. Центральное событие повестки - ежегодный доклад губернатора о деятельности правительства. Глава региона говорил об основных направлениях и результатах работы. Подробности у Максима Пеккера. 

Метки: в Пермском крае, в Перми, Власть

Опубликовано: 18.04.2019 в 12:40 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермь. Вести-Спорт 17.04.2019

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