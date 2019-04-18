Законодательному собранию региона исполняется 25 лет
Законодательному собранию региона исполняется 25 лет. Юбилей депутаты сегодня встречают на очередной сессии парламента. Центральное событие повестки - ежегодный доклад губернатора о деятельности правительства. Глава региона говорил об основных направлениях и результатах работы. Подробности у Максима Пеккера.
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Пермь. Вести-Спорт 17.04.2019
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