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Пермь. Вести-Спорт 17.04.2019
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- Сборная Пермского края заняла 3-е командное место на Открытом Кубке Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта - "Русская весна".
- Пермские гимнастки заняли призовые места на всероссийских и международных турнирах. рта - "Русская весна".
-С поражения стартовали футболистки женской «Звезды-2005» в новом сезоне Чемпионата страны Высшей лиги.
- Разработку проекта реконструкции «Спартака» оценили в 13 млн руб. Администрация Перми объявила конкурс проектной документации ФОКа.
- Тренерский штаб «Молота-Прикамье» возглавил Павел Десятков. К работе специалист приступит 1 июня.
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В ЛДПР подняли вопросы об МФЦ, цифровом ТВ и качестве сотовой связи на трассах
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