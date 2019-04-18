В ЛДПР подняли вопросы об МФЦ, цифровом ТВ и качестве сотовой связи на трассах

Депутатские фракции накануне завершали приготовления к пленарке. На одном из таких рабочих заседаний в качестве специального гостя побывал региональный министр связи Игорь Никитин. Разговор получился многоплановым: об МФЦ, цифровом телевидении и качестве сотовой связи на автотрассах.

В многофункциональном центре Екатерина бывает периодически, на этот раз необходимо получить новый паспорт. Нравится именно подход, говорит девушка, что придя к одному специалисту, можно решить самые разные вопросы.

Екатерина Трифонова: "Я приходила с вопросами о водительском удостоверении и тоже быстро меня обслуживали, всё было нормально".

Если говорить о времени ожидания, то по данным за первый квартал этого года, средний показатель - это порядка шести минут, сообщил региональный министр информационного развития и связи Игорь Никитин на встрече с краевыми депутатами от ЛДПР.

По сути, речь идёт о получении информации из первых рук, и депутаты регулярно встречаются с руководителями региональных министерств.

Формат, однажды взятый за основу, себя оправдал, говорят депутаты. Здесь не надо посылать запросы, время встречи практически не ограничено, сегодня, например, общались примерно два часа.

Олег Постников, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края: "По ходу разговора у нас возникают разные темы для общения, это совместное движение навстречу друг другу, для того чтобы удовлетворить интересы и запросы жителей Пермского края".

Обсудили несколько вопросов, работа МФЦ - только один из них. В ближайшее время, рассказал министр, на портале «Управляем вместе» появится интерактивная карта доступности сотовой связи на дорогах Пермского края.

Игорь Никитин, министр информационного развития и связи Пермского края: "Жители смогут посмотреть непосредственно, как каждый оператор из Большой четвёрки покрывает автодорогу сотовой связью, там будут отображены белые пятна и можно чётко понимать, где связь есть, где связи нет".

Что касается цифрового телевидения, сейчас работает горячая линия, привлекаются волонтёры, которые помогают в работе с населением, в тех вопросах, что касаются подключения оборудования, его настройки.

Александр Григоренко, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Безусловно, информационное развитие у нас в крае наблюдается, мы один из флагманов в цифровой экономике в РФ, у нас есть достижения. Пример - всем известная компания «Промобот».

При этом такие встречи у фракции запланированы не только в Перми - в ближайших планах выезд в Губаху, совместный с представителями региональной службы по тарифам, министерств здравоохранения, строительства и архитектуры.