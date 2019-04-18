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Обновленному скверу Розалии Землячки понадобился гарантийный ремонт
Подрядчика, занимавшегося реконструкцией сквера имени Розалии Землячки, вызвали на объект. Главным образом, чтобы призвать к ответу. Гарантийный ремонт понадобился спустя одну зиму после сдачи.
Маленького Мишу появившиеся на дорожках неровности только успокаивают, а вот его бабушке Надежде Завьяловой - порой приходится приложить усилие, чтобы переместить коляску. Тем не менее, сквер остаётся любимым местом для прогулок.
Надежда Завьялова: "Мы же не могли гулять раньше. Уходили к ДК Ленина и дальше, а сейчас прекрасно".
Эти впечатления - результат капитального ремонта, который шёл два года. Здесь полностью обновили тротуары, ограждения, построили детскую игровую зону и посадили деревья. В объект вложили 80 млн рублей - деньги немалые, потому на том же месте, где гуляла бабушка с внуком, подрядчику задают вопросы депутаты городской Думы.
Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы: "Сквер, который только-только был сделан, и вот это безобразие".
На карте Перми сквер имени Розалии Землячки появился в начале 50-х годов на месте бывшего гаража аэродрома. Фонтан в центре украсили чугунными львиными мордами, они же встречают посетителей и сегодня. Фонтан - сердце этого сквера. В прошлом году провели техническое открытие, в этом ожидается торжественное. Чтобы не испортить гостям впечатление, нужно отремонтировать дорожки в кратчайшие сроки. Ориентир – майские праздники.
Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской Думы: "Мероприятий здесь будет очень много проходить, и для нас принципиально важно, чтобы было всё хорошо сделано".
К этому времени подрядчик должен не только выровнять тротуары, но также убрать грязь и мусор.
Подрядчик: "Конечно, такого не должно быть, но получилось. Эти моменты будут устранены с установлением положительных среднесуточных температур не ниже 5 градусов".
Гарантия на работы - 5 лет, потому все нарушения подрядчик обязан устранить за свой счёт.
Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы: "То, что здесь всё отремонтируется, вопросов в этом нет, а что так происходит, значит, будем этим заниматься, объезжать и другие объекты, будем повышать степень контроля. Подрядчик и все другие подрядчики должны понимать, что халтура не пройдёт".
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