Обновленному скверу Розалии Землячки понадобился гарантийный ремонт

Подрядчика, занимавшегося реконструкцией сквера имени Розалии Землячки, вызвали на объект. Главным образом, чтобы призвать к ответу. Гарантийный ремонт понадобился спустя одну зиму после сдачи.

Маленького Мишу появившиеся на дорожках неровности только успокаивают, а вот его бабушке Надежде Завьяловой - порой приходится приложить усилие, чтобы переместить коляску. Тем не менее, сквер остаётся любимым местом для прогулок.

Надежда Завьялова: "Мы же не могли гулять раньше. Уходили к ДК Ленина и дальше, а сейчас прекрасно".

Эти впечатления - результат капитального ремонта, который шёл два года. Здесь полностью обновили тротуары, ограждения, построили детскую игровую зону и посадили деревья. В объект вложили 80 млн рублей - деньги немалые, потому на том же месте, где гуляла бабушка с внуком, подрядчику задают вопросы депутаты городской Думы.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы: "Сквер, который только-только был сделан, и вот это безобразие".

На карте Перми сквер имени Розалии Землячки появился в начале 50-х годов на месте бывшего гаража аэродрома. Фонтан в центре украсили чугунными львиными мордами, они же встречают посетителей и сегодня. Фонтан - сердце этого сквера. В прошлом году провели техническое открытие, в этом ожидается торжественное. Чтобы не испортить гостям впечатление, нужно отремонтировать дорожки в кратчайшие сроки. Ориентир – майские праздники.

Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской Думы: "Мероприятий здесь будет очень много проходить, и для нас принципиально важно, чтобы было всё хорошо сделано".

К этому времени подрядчик должен не только выровнять тротуары, но также убрать грязь и мусор.

Подрядчик: "Конечно, такого не должно быть, но получилось. Эти моменты будут устранены с установлением положительных среднесуточных температур не ниже 5 градусов".

Гарантия на работы - 5 лет, потому все нарушения подрядчик обязан устранить за свой счёт.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы: "То, что здесь всё отремонтируется, вопросов в этом нет, а что так происходит, значит, будем этим заниматься, объезжать и другие объекты, будем повышать степень контроля. Подрядчик и все другие подрядчики должны понимать, что халтура не пройдёт".