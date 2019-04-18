Без оглядки на «Маски»: край в топе российской театральной повестки

Рекордно высокое количество номинаций пермских театров на Национальную театральную премию «Золотая маска» вылилось в рекордно низкое за последние годы количество самих премий. Их всего две, и обе - за постановку в Пермском театре оперы и балета оратории Артюра Онеггера «Жанна на костре», премьера которой состоялась на Дягилевском фестивале 2018 года. Жюри премии присудило «Жанне» главную оперную премию - «Опера. Лучший спектакль». Вторую «Маску» за «Жанну» получил Ромео Кастеллуччи, но не в качестве режиссёра, а как художник-постановщик. Обе награды в Москве за награждаемых получил директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов.

Юлия Баталина, журналист, арт-критик: "Сам факт того, что наши спектакли номинируются каждый год, это важно. Это более важно, чем количество наград. Важно, что мы все время в топе российской театральной повестки".