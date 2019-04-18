← Со «справкой уклониста» карьеру не построишь?
Обновленному скверу Розалии Землячки понадобился гарантийный ремонт →
Без оглядки на «Маски»: край в топе российской театральной повестки
Рекордно высокое количество номинаций пермских театров на Национальную театральную премию «Золотая маска» вылилось в рекордно низкое за последние годы количество самих премий. Их всего две, и обе - за постановку в Пермском театре оперы и балета оратории Артюра Онеггера «Жанна на костре», премьера которой состоялась на Дягилевском фестивале 2018 года. Жюри премии присудило «Жанне» главную оперную премию - «Опера. Лучший спектакль». Вторую «Маску» за «Жанну» получил Ромео Кастеллуччи, но не в качестве режиссёра, а как художник-постановщик. Обе награды в Москве за награждаемых получил директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов.
Юлия Баталина, журналист, арт-критик: "Сам факт того, что наши спектакли номинируются каждый год, это важно. Это более важно, чем количество наград. Важно, что мы все время в топе российской театральной повестки".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Со «справкой уклониста» карьеру не построишь?
Как украсть миллиард?
Глава региона выступит с ежегодным отчетом о работе краевого правительства
Причину отравления пермских школьников установят московские специалисты
В Перми осудили внука-угонщика
«Игра Престолов» на балалайках
В крае прошло первое заседание молодёжной избирательной комиссии Прикамья
Народный фронт за цифровую экономику
Законодатели вручили награды за вклад в развитие общественно-политической журналистики
Без денег и отпуска: в Перми завершается суд над директором турфирмы «Мастер путешествий»
Добавить комментарий: