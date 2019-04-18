Со «справкой уклониста» карьеру не построишь?

С начала апреля в Прикамье стартовал весенний воинский призыв, озвучены основные особенности кампании. В Прикамье сегодня уже работают 48 призывных комиссий, к середине лета для прохождения срочной службы из Пермского края отправятся около 2300 новобранцев. Большая часть из них будут служить в армейских подразделениях, а каждый десятый отдаст долг родине в национальной гвардии и МЧС. 34 человека подали заявки для прохождения альтернативной гражданской службы, они будут работать артистами балета, почтальонами, операторами связи, поварами и подсобными рабочими.

Дмитрий Шевченко, начальник отдела по работе с правоохранительными органами аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае: "Мы очень надеемся на то, что ребята, которые по каким-либо своим убеждениям не могут проходить военную службу, обратиться и реализовать свое конституционное право на прохождение альтернативной гражданской службы, мы разбираем такие проблемы на заседании рабочей группы при Министерстве территориальной безопасности".

Первая массовая отправка в войска на этот раз намечена на 14 мая. К этому времени призывные пункты должны проверить всех призывников. Здесь возникает другая проблема - из 22 тысяч молодых людей призывного возраста 6 тысяч являются уклонистами. Им так и не удалось лично вручить повестку, самостоятельно в военкомат они также не явились. В этой связи военный комиссар еще раз напоминает об ответственности, которая возникает в случае уклонения от воинской службы.

Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края: "Для тех граждан, которые прошли службу, существуют реальные преференции. А те, кто не прошли военную службу, не имея на то законных оснований, они уже не получают военный билет, они получают справку формы 1у, форма 5, сложенная вдвое. И когда приходит на работу устраиваться с такой справочкой, мало-мальски уважающий себя руководитель даже маленького предприятия сразу понимает, он был не в ладах с законом в период с 18 до 27 лет".