Как украсть миллиард?

В российский прокат выходит отечественный фильм «Миллиард». Это комедийный боевик от режиссера «Духлесса» Романа Прыгунова и сценариста «Тренера» - Андрея Золотарёва. По сюжету влиятельный банкир Матвей, он же Владимир Машков, волею судьбы вынужден ограбить собственный банк. А помогает ему в этом его незаконнорожденные дети. В фильме очень сложные мизансцены, поэтому самый простой разговор превращается порой в беготню. В кадре постоянно шесть-семь человек, пришлось использовать особый вид съемки, когда параллельно работают две камеры. Много сцен с массовкой и живой звук.

Владимир Машков, народный артист РФ: "Мой персонаж всегда учитывает человеческий фактор. Банк – это машина, но этой машиной заведуют люди. Одни поглупее, другие поумнее. Одни позлее, другие подобрее. Одни внимательные, другие не очень. Это и есть основа противоправных действий успешных".