Глава региона выступит с ежегодным отчетом о работе краевого правительства
В Законодательном собрании Пермского края особое пленарное заседание сразу по двум причинам. Во-первых, прозвучит ежегодный доклад губернатора Прикамья Максима Решетникова о результатах деятельности краевого правительства. В режиме онлайн за выступлением главы региона можно будет следить на сайте «Т7 Информ» с 10.30 утра.Также перед депутатами выступят министр строительства и архитектуры и глава Минтранса. Об итогах работы и планах расскажет начальник регионального управления Роспотребнадзора.
Второе событие, из-за которого пленарное заседание можно назвать особым - это юбилейная дата. Законодательному собранию Пермского края исполняется 25 лет.
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Пройден путь длиною в четверть века. За это время депутаты шести созывов приняли более 3000 разных законов, создали и ведут большие общественные проекты, каждый из которых – шаг к улучшению жизни в крае. Сегодня Законодательное Собрание - это не только парламентский центр региона, но и конструктивная площадка для диалога и взаимодействия, гарант соблюдения интересов жителей Прикамья».
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