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Причину отравления пермских школьников установят московские специалисты

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В причине отравления пермских школьников будут разбираться московские специалисты. В Роспотребнадзоре рассказали, что взятые у заболевших материалы отправлены для исследования в Российский Референс-центр по мониторингу возбудителей кишечных инфекций. Такая практика существует при массовых отравлениях. По официальным данным, диагноз - острая кишечная инфекция - был установлен у 15 учащихся школы № 107. Четверо были госпитализированы, один школьник до сих пор находится в больнице. Несмотря на то что источник заражения пока не установлен, и тот факт, что двое отравившихся учеников в тот день столовую не посещали, Роспотребнадзор в суде отстаивает необходимость отстранения ИП Собянина от организации питания в школе.

Роспотребнадзор

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Специалисты Роспотребнадзора выехали в школу, где произвели обследование пищеблока, в ходе которого был выявлен ряд нарушений санитарного противоэпидемического режима. На сегодня материалы дела переданы в суд для решения дальнейшего вопроса о возможности деятельности данного ИП".

 

 

 

 

Метки: в Перми, Общество, Здоровье, В России

Опубликовано: 18.04.2019 в 09:22 в рубрике - Вести Пермь

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