В Перми осудили внука-угонщика

Свердловский районный суд Перми вынес приговор "бабушкиному угонщику". Его по горячим следам полицейские задержали на дороге Пермь-Березники.

Мужчина прибыл в наш город полгода тому назад. В середине февраля 2019 года злоумышленник угнал автомобиль Chevrolet Cruze, припаркованный у жилого дома на улице Нейвинская.

После задержания подозреваемый признался, что поехал на чужой машине к бабушке в поселок Яйва.

Суд признал жителя Московской области виновным в инкриминируемых деяниях и приговорил к двум с половиной годам заключения. Угонщик отправится отбывать наказание в колонию строгого режима.