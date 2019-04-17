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В Перми осудили внука-угонщика

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суд

Свердловский районный суд Перми вынес приговор "бабушкиному угонщику". Его по горячим следам полицейские задержали на дороге Пермь-Березники. 

Мужчина прибыл в наш город полгода тому назад. В середине февраля 2019 года злоумышленник угнал автомобиль Chevrolet Cruze, припаркованный у жилого дома на улице Нейвинская.

После задержания подозреваемый признался, что поехал на чужой машине к бабушке в поселок Яйва. 

Суд признал жителя Московской области виновным в инкриминируемых деяниях и приговорил к двум с половиной годам заключения. Угонщик отправится отбывать наказание в колонию строгого режима.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 17.04.2019 в 17:55 в рубрике - Вести Пермь

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