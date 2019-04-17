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«Игра Престолов» на балалайках
С выходом первой серии последнего сезона "Игры престолов" пермский музыкант Андрей Киряков исполнил на балалайках главную тему сериала. В видеоролике он снялся в одеждах Ночного Дозора на фоне стены. Андрей Киряков известен кавер-версиями хитов Юрия Антонова, "Кино", "Нирвана". Он перекладывает партии на три балалайки - прима, альт и контрабас - каждая партия записывается в студии отдельно, затем их сводят в единую мелодию.
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