В крае прошло первое заседание молодёжной избирательной комиссии Прикамья

В крае прошло первое заседание молодёжной избирательной комиссии Пермского края. Речь идёт об активных жителях региона, которые интересуются избирательным процессом. В состав комиссии вошли молодые люди из Верещагинского, Лысьвенского, Чайковского, Чусовского городских округов, а также из Перми и Кунгура, всего семь человек. На сегодняшнем заседании выбрали председателя, его заместителя и секретаря комиссии, обсудили планы на год.

Михаил Мухин, председатель молодёжной избирательной комиссии Пермского края: "Деятельность будет вестись постоянно, ведётся активная работа в социальных сетях, ведутся мероприятия по развитию грамотности школьников, молодёжи, к единому дню голосования мы конечно будем готовиться".

Это постоянно действующий совещательный и консультативный орган при Избирательной комиссии Пермского края, при поддержке которой и проходило формирование. Инициатива исходила непосредственно от молодёжи из разных районов Прикамья, где такие комиссии, только местного уровня, работают уже несколько лет.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Это, конечно, наш кадровый резерв, мы недавно назначили председателей территориальных избирательных комиссий в Орде и Осе, и это собственно говоря бывшие председатели молодёжных избирательных комиссий".