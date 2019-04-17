Народный фронт за цифровую экономику

В Перми состоялся круглый стол на тему «Подготовка кадров для цифровой экономики». Мероприятие было организовано региональным отделением Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

В нем приняли участие представители от министерств, крупных предприятий Пермского края и университетов. Цифровые технологии на данном этапе развития серьезно влияют на развитие экономики и производства, в корне меняя практически все процессы. При этом, подготовка кадров для цифровой экономики не успевает за ее потребностями, потому что здесь требуются иные методы обучения и подготовки, над которыми как раз сейчас работают пермские педагоги.