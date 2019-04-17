Законодатели вручили награды за вклад в развитие общественно-политической журналистики

За вклад в развитие общественно-политической журналистики региона наградили режиссёра ГТРК «Пермь» Ирину Лапшенкову и корреспондента «Вестей» Максима Пеккера. Премия учреждена Законодательным собранием Пермского края и вручается впервые, в преддверии дня российского парламентаризма.

Журналистов отметили за проект «Личное участие». Это цикл программ о работе общественных приёмных депутатов в разных городах региона.

В эфир вышло 20 выпусков проекта «Личное участие». И в каждом случае Максим Пеккер выезжает в тот или иной округ - от Гайнского района до Куединского. Съёмочная группа работает с утра и до поздней ночи, а затем на экране появляется 10-тиминутная программа с самыми интересными моментами.