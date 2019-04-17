← Без денег и отпуска: в Перми завершается суд над директором турфирмы «Мастер путешествий»
Законодатели вручили награды за вклад в развитие общественно-политической журналистики
За вклад в развитие общественно-политической журналистики региона наградили режиссёра ГТРК «Пермь» Ирину Лапшенкову и корреспондента «Вестей» Максима Пеккера. Премия учреждена Законодательным собранием Пермского края и вручается впервые, в преддверии дня российского парламентаризма.
Журналистов отметили за проект «Личное участие». Это цикл программ о работе общественных приёмных депутатов в разных городах региона.
В эфир вышло 20 выпусков проекта «Личное участие». И в каждом случае Максим Пеккер выезжает в тот или иной округ - от Гайнского района до Куединского. Съёмочная группа работает с утра и до поздней ночи, а затем на экране появляется 10-тиминутная программа с самыми интересными моментами.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Без денег и отпуска: в Перми завершается суд над директором турфирмы «Мастер путешествий»
К Дню Победы ветераны ВОВ получат 5 тысяч рублей
Губернатор Прикамья встретился с начальником Свердловской железной дороги
Одна из полос по улице Луначарского будет перекрыта из-за ремонтных работ
В Перми прошел гала-концерт фестиваля «Студенческая весна-2019»
Роспотребнадзор: причиной массового отравления школьников могла стать просроченная курица
Итоги первого дня арктического вторжения
Пермь. Новости культуры 16.04.2019
Всё о детском отдыхе
90 лет пермской нефти: планы юбилейного года
Добавить комментарий: