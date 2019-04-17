Без денег и отпуска: в Перми завершается суд над директором турфирмы «Мастер путешествий»

В Перми завершается суд над директором турфирмы "Мастер путешествий" Леонидом Друговым. Прокурор потребовал максимального наказания за мошенничество - 6 лет лишения свободы. Пострадавшие клиенты подали иски на 4 млн рублей.

Без отпуска и денег по вине турфирмы остались 37 пермских семей.

Семья Елены - одна из числа пострадавших. В декабре 2017 они купили путевки на Кипр по системе раннего бронирования. За три дня до долгожданного отпуска выяснилось, что путешествие не состоится.

Елена, потерпевшая: "Мы потеряли в данном случае практически 180 тысяч рублей. Прокурор попросил максимальный срок - 6 лет, конечно же все пострадавшие поддерживают максимальную меру наказания".

На время следствия Леонид Другов находился на свободе, поэтому и в суд сегодня пришел сам. В руках сжимал листок бумаги, с которого прочел свое последние слово.

Леонид Другов, подсудимый: "Я не приобрел за это время ничего - ни квартир, ни дач, ни самолетов. У меня на иждивении находится супруга-инвалид. У нее тяжелое сильно прогрессирующее смертельное онкологическое заболевание, вполне возможно, что мы с ней не увидимся. 6 лет, определенные прокурором, считаю слишком суровым наказанием".

А вот Елена Зверева - еще один горе-клиент турфирмы «Мастер путешествий» - суровым наказание не считает. Более того, женщина знакома с семьей Друговых, и утверждает, что супруга Леонида не так уж и больна - раз способна вступить в драку.

Елена Зверева, потерпевшая: "Со слов людей я знаю, что она больна - и что? Это дает право воровать и покрывать воровство? Более того, когда я приходила - я получила просто оплеуху от нее".

В своем последнем слове Леонид Другов долго рассказывал про колебания валют и некий «кассовый разрыв», но на главный вопрос - где пропавшие 4 млн рублей, которые заплатили его клиенты - «Мастер путешествий» так и не ответил.

Потерпевшие таким объяснениям не верят, и похоже, уже не надеются вернуть свои деньги.

Приговор Леониду Другову суд огласит 22 апреля