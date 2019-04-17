К Дню Победы ветераны ВОВ получат 5 тысяч рублей

Ветераны Великой Отечественной войны в Пермском крае к Дню Пбеды получат единовременную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей. Об этом сегодня было заявлено на заседании регионального правительства. На эти цели из резервного фонда выделено 86,7 млн рублей. Деньги предназначены для порядка 18 тысяч человек. Все перечисления будут произведены до 9 мая.

«Традиционно ко Дню Победы инвалиды и участники ВОВ получают единовременные выплаты. Участники ВОВ, а их в крае более 800 человек, получают по 10 тысяч рублей из федерального бюджета, - пояснил Максим Решетников. - Мы, в свою очередь, дополняем эти меры поддержки: увеличили с 3 до 5 тысяч единовременную выплату из краевого бюджета - труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашизма. Я поручил направить на это более 86 млн рублей».

В этом году на улучшение жилищных условий из федеральной казны выделено 9,5 млн рублей. Субсидии будут предоставлены шести ветеранам Великой отечественной войны. Помимо этого за счет средств краевого и местных бюджетов запланирован ремонт 41 квартиры.