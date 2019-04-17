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Губернатор Прикамья встретился с начальником Свердловской железной дороги

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встреча

Новоиспеченный начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников, представленный коллективу 9 апреля,  побывал в Перми, где с ним встречался губернатор Прикамья Максим Решетников. Беседа была тем более необходима, что у региона долгосрочные планы на сотрудничество с железнодорожниками, расписанные до 2021 года.

Сегодня в приоритете следующие проекты : во-первых, развитие ЖД-сообщения с Березниками и Соликамском, что необходимо Верхнекамскому промышленному узлу.

жд

Особое внимание приковано и к планам строительства северного железнодорожного обхода  Перми  и  нового вокзала, совмещенного с автобусным. Сейчас готовится большое совещание, посвященное этим проектам.

Участники встречи обсудили и такие социально важные вопросы, как реконструкция стадиона "Локомотив" и железнодорожной больницы.

 железная дорога

Метки: в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 17.04.2019 в 14:55 в рубрике - Вести Пермь

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