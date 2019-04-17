Губернатор Прикамья встретился с начальником Свердловской железной дороги

Новоиспеченный начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников, представленный коллективу 9 апреля, побывал в Перми, где с ним встречался губернатор Прикамья Максим Решетников. Беседа была тем более необходима, что у региона долгосрочные планы на сотрудничество с железнодорожниками, расписанные до 2021 года.

Сегодня в приоритете следующие проекты : во-первых, развитие ЖД-сообщения с Березниками и Соликамском, что необходимо Верхнекамскому промышленному узлу.

Особое внимание приковано и к планам строительства северного железнодорожного обхода Перми и нового вокзала, совмещенного с автобусным. Сейчас готовится большое совещание, посвященное этим проектам.

Участники встречи обсудили и такие социально важные вопросы, как реконструкция стадиона "Локомотив" и железнодорожной больницы.