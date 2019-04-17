Одна из полос по улице Луначарского будет перекрыта из-за ремонтных работ. Здесь начнут перекладку участка тепловой сети, энергетикам предстоит заменить 180 метров трубопровода от улицы Попова в сторону улицы Куйбышева. На время работ с 19 апреля по 10 мая будет ограничен проезд транспорта по правой полосе улицы Луначарского. Также будет закрыт проход по тротуару.