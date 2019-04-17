В Перми прошел гала-концерт фестиваля «Студенческая весна-2019»

В Перми в ДК Солдатова прошел гала-концерт фестиваля "Студенческая весна-2019". Эта весна была особенной. Студенты вузов пытались сломать все стереотипы и правила, которые существовали до сегодняшнего дня. Лауреатом 3 степени в номинации Оригинальный жанр например стал Илья Левин со своим Антиномером. На сцене в течении трёх минут он просто молчит.

Илья Левин, студент 4-го курса Пермского Государственного Медицинского университета им Е.А Вагнера: "Сложность номера заключается в том, чтобы не переборщит с наглостью и не уйти в какую-нибудь манерность".

Конкурсные показы участников проходят в течение всего учебного года. В такие дни жюри работает почти в круглосуточном режиме. Оценивать участников безумно сложно, потому что все разные, и каждый по- своему оригинален. Поэтому приходится изобретать свою систему оценки.

Сергей Райник, член жюри Студенческой весны направление - хореография : "Я для себя давным давно определил, как с этим быть.Я наблюдаю их с некоторого начала, если реально более сильная команда сделала, как обычно, а вторые более слабые, но сделали за сезон невероятный рывок, то в моём сознании победят вторые".

Сам фестиваль тоже не стоит на месте и развивается. В этом году организаторы наладили онлайн трансляцию. Гала-концерт смогли посмотреть чуть больше 25 тысяч человек.

Дмитрий Жадаев, руководитель проектного офиса по молодёжной политике Пермского края: "Вторая особенность конкурса может быть самая главная, в том, что наши ребята в этом году как никогда боролись за возможность представить свой регион в своём регионе же. Мы принимающая сторона, и нам хочется показать всё лучшее что у нас есть".

А принимаем мы в этом году Всероссийскую студенческую весну. В этом году она пройдёт с 14 по 18 мая.