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Роспотребнадзор: причиной массового отравления школьников могла стать просроченная курица
Сегодня в суде продолжение слушаний по делу об отравлении в пермской школе №107. Причиной массового отравления учеников могла стать просроченная курица - об этом накануне на заседании в Индустриальном районном суде заявили представители Роспотребнадзора. Санитарные врачи озвучили результаты эпидемиологического расследования, проведенного на кухне и в столовой учебного заведения в день отравления. Они настаивают на приостановлении деятельности ИП Собянина по организации питания в 107-й школе.
Сторона ответчика, интересы которой на суде представлял адвокат, с обвинениями надзорных органов не согласна. Они утверждают, что Роспотребнадзор не предоставил документы, свидетельствующие о том, что вспышка инфекции произошла именно в столовой. С понедельника школьников кормит другой аутсорсер - «ООО Пирогов».
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