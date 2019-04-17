Всё о детском отдыхе

В Перми запланирована «прямая линия» по летнему отдыху детей. На вопросы ответят специалисты краевого минсоца. Звонки принимают с 12 до 14 часов по телефону: (342) 240-46-33. Пункты выдачи сертификатов в загородные лагеря в Перми открылись 8 апреля. В этом году родители могут получить компенсацию части расходов на оплату стоимости путёвки.