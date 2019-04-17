90 лет пермской нефти: планы юбилейного года

Пермские нефтяники рассказали о том, как весь 2019 год будут праздновать 90-ю годовщину открытия первого в Прикамье месторождения черного золота. Провести пресс-конференцию было решено в связи с тем, что план мероприятий рассчитан на вовлечение как можно большего количества жителей региона. И кстати, не случайно юбилейный год нефтедобытчиков совпал с Годом театра в России. Почему?

Звук киноаппарата создаёт необходимый антураж - это хроника тридцатого года, начало нефтедобычи в Верхнечусовских городках, сейчас такие фильмы называют корпоративными, по сути, так оно и есть - о работе нефтяников знали, в том числе благодаря кино.

Место встречи - Пермский ТЮЗ, и это тоже не случайно - здесь в тридцатые годы среди прочих организаций базировалась и «Уралнефть» - предшественник лукойловцев.

Говоря о жизни театральной, в этом году планируются большие гастроли при поддержке пермских нефтяников по районам Прикамья, в том числе ТЮЗ готовит постановки, которые увидят жители края.

Артём Агеев, директор Пермского ТЮЗа: "Огромное им спасибо, что реализуют такие проекты и дают возможность и нам выехать, познакомить жителей края с нашим творчеством, и им прикоснуться к тому, что делаем мы".

2019-й - Год театра и год 90-летия пермской нефти, весной 1929-го профессор Павел Преображенский открыл в Верхнечусовских городках нефтяное месторождение параллельно с месторождением калийных солей.

Вот они, свидетельства истории, всё, что касается развития нефтяной промышленности на территории Прикамья. Вот, например, один из приказов по высшему совету народного хозяйства Советского Союза, где особо отмечается инициатива и энергичная работа Павла Ивановича Преображенского.

В планах юбилейного года - театральные гастроли, творческие конкурсы, кроме того, никто не отменял производственных задач, рассказали лукойловцы - в частности, по добыче нефти.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "На 2019 год у нас стоит цифра 15 миллионов 700 тысяч тонн, по газу мы планируем 1,9 миллиарда, и я думаю, что на два миллиарда мы выйдем".

Говорили о цифровизации, один из последних проектов – «Умная скважина», когда одно из удалённых месторождений, где есть проблемы с GSM-связью, было оборудовано системой дистанционного сбора информации со скважин.

Что касается юбилейной темы - ещё одним из событий этого года станет открытие памятника профессору Преображенскому, которое запланировано на осень.