Пермь. Новости культуры 16.04.2019
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- В пермском Доме офицеров прошёл фестиваль военных оркестров Пермского гарнизона «Ликуют трубы». Этот оркестровый смотр носит имя выдающейся личности в Пермской культуре – военного дирижера полковника Владимира Ивановича Лицмана.
- Гала-концерт фестиваля "Студенческая весна" прошел в ДК Солдатова.
- Церемония награждения главной театральной премии "Золотая Маска".
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