В прямой эфир «России-24» вышел человекообразный робот

На московской конференции «Сколково Роботикс» пермская компания «Промобот» представила свой совершенно новый концепт «Компаньон» - это человекообразный робот, глядя на которого так и хочется воскликнуть - будущее наступило. Создатели пока не продемонстрировали его умение ходить и что-то делать руками. Зато до презентации концепт показал свою способность говорить и использовать мимику лица в студии телеканала «Россия 24».



