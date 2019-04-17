В прямой эфир «России-24» вышел человекообразный робот
На московской конференции «Сколково Роботикс» пермская компания «Промобот» представила свой совершенно новый концепт «Компаньон» - это человекообразный робот, глядя на которого так и хочется воскликнуть - будущее наступило. Создатели пока не продемонстрировали его умение ходить и что-то делать руками. Зато до презентации концепт показал свою способность говорить и использовать мимику лица в студии телеканала «Россия 24».
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