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Чусовой и Нытву поддержит Фонд развития моногородов

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моногорода

В Перми находится генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева. Ее приезд связан с недавним визитом в Прикамье премьера российского правительства Дмитрия Медведева, который заявил о присвоении городу Нытва на ближайшие 10 лет статуса территории опережающего социально-экономического развития. Теперь в крае две такие территории. Первым подобный статус получил Чусовой. В Перми для бизнесменов прошел специальный семинар, организованный специалистами фонда. Предпринимателям рассказали о новых мерах поддержки Фонда развития моногородов, перспективах и особенностях работы в качестве резидентов ТОСЭР.

Ирина Макиева, генеральный директор Фонда развития моногородов, заместитель Председателя ВЭБ.РФ: "Чем хорош Пермский край и чем он эксклюзивен - впервые у вас в регионе произошло объединение территорий, мне кажется, это огромный плюс, и другим моногородам в других регионах есть чему поучиться у вас. Два моногорода получили статус ТОСЭР, нужно сделать  агрессивное продвижение этих территорий".

Первой территорией ТОСЭР стал моногород Чусовой, сегодня он имеет 10 резидентов- организаций, которые реализуют свои проекты в разных областях, начиная с пошива одежды и заканчивая нефтяной промышленностью. Статус ТОСЭР дает возможность бизнесу, создающему новые рабочие места, став резидентом, получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов. Такие возможности есть и у бизнесменов из других моногородов. Больше 20 заявок подано в фонд от предпринимателей края. Сегодня бизнесу презентовали еще один льготный займ фонда от 10 до 250 млн рублей под 0% на 15 лет. Эта возможность предоставлена предпринимателям региона благодаря договоренностям, достигнутым в рамках рабочей встречи губернатора Максима Решетникова с Ириной Макиевой в феврале этого года.

Максим Колесников, министр экономического развития Пермского края: "Интерес высокий, что хочется отметить, раньше у фонда моногородов не было такой поддержки, именно для небольших инвестпроектов, которые в большинстве реализовывались как раз в монотерриториях. Сейчас этот инструмент появился, очень большой интерес у предпринимательского сообщества к этой мере поддержки. Мы надеемся, что заявок будет много".

 

Метки: в Пермском крае, В России, Экономика

Опубликовано: 17.04.2019 в 11:00 в рубрике - Вести Пермь

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