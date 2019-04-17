В Губахе помогут пожилым пациентам с переломом шейки бедра

В Губахинской больнице, с недавних пор ставшей филиалом Пермской клиники №4, успешно провели первую операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. Что это за хирургическая манипуляция, поймут все знакомые с последствиями перелома шейки бедра. Медицинский прорыв на местном уровне обеспечило появление молодого специалиста и глобальное перевооружение больницы.

В свои 87 Сажида Андаева заново учится ходить. Но учитывая возраст и полученные травмы - это уже чудо.

Сажида Андаева: "Ничего сейчас себя чувствую, хожу с ходунками".

Впервые за всю историю губахинской больницы здесь провели операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. Часть кости заменяется металлическим протезом на месте.

Тазобедренный сустав лучше всего рассматривать на примере скелета Феди. В случае перелома шейки бедра у пациентов пенсионного возраста кость чаще всего не срастается уже никогда, человек просто не может ходить. И эндопротезирование здесь - единственный возможный вариант.

Высокотехнологичная медицинская помощь для жителей КУБа стала доступней после объединения местных лечебных учреждений с 4-й пермской больницей. Молодой врач, сделавший первую операцию, приехал в Губаху из Кировской области, обучение проходил в Перми.

Вячеслав Оленёв, врач-травматолог-ортопед филиал ГБУЗ ПК «ГКБ №4» в г. Губаха: "В данном случае это прогресс для нашего лечебного учреждения. Мы можем таких больных активизировать. Они могут продолжать жить, не быть обременением для своих родственников".

Обновленное инфекционное отделение - еще одно достижение губахинской больницы. До этого помещения не видели ремонта 40 лет. Сегодня палаты соответствуют самым современным требованиям.

Лариса Тиунова, руководитель филиала ГБУЗ ПК «ГКБ №4» в г. Губаха: "Изменилось все, начиная от внешней картинки, заканчивая внутренней начинкой, как говорится, построено изнутри вновь с хорошим качественным ремонтом".

Здесь даже тумбочки теперь сделаны по специальному заказу больницы. Индивидуальный дизайн разработали с учетом пожелания пациентов.

Лариса Тиунова, руководитель филиала ГБУЗ ПК «ГКБ №4» в г. Губаха: "Тумбочка может использоваться как столик для приема пищи и для кормления, у них уникальные петли - это конструкция, крепление двери, которая никогда в жизни не выпадет, не расколется и не отколется".

А Сажида Андаева уже завтра отправится домой. Пусть медленно, но на своих ногах. По опыту, ежегодная потребность в подобных операциях на территории КУБа не меньше двух десятков.