Штраф до миллиона грозит только за редкие виды подснежника

Штраф до одного миллиона рублей положен только в том случае, если вы сорвали краснокнижный вид подснежника, уточнили сегодня в краевом Министерстве природных ресурсов. Он больше того первоцвета, к которому все мы привыкли, и самое главное, встречается в заповедниках на севере Прикамья, куда доступ людям ограничен и законом, и ландшафтом. Так что можно вздохнуть спокойно и отправляться за букетиком ветреницы лесной - именно так называется самая распространенная в Прикамье и не внесенная в Красную книгу разновидность первоцвета.

Людмила Харун, начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Это очень редкие виды и их встретить крайне редко и мест, где они произрастают, крайне немного. Все, что мы видим на рынках - это обыкновенная ветреница лесная, которая не занесена в Красную книгу".