Кто получит «Золотую Маску»?
В Москве на исторической сцене Большого театра проходит церемония награждения Национальной театральной премии "Золотая маска". В этом году 7 постановок из Пермского края выдвинуты в 24 номинациях из 37. Причем в некоторых представлено сразу несколько наших представителей. Так, например, в «Опере» номинированы сразу две пермские постановки - «Жанна на костре» и «Фаэтон». Всего же Пермский театр оперы и балета числится в рекордном количестве номинаций – в тридцати двух. Также наш край представляют Пермский академический Театр-Театр (8 номинаций у мюзикла «Карлик Нос») и Коми-Пермяцкий драматический театр (5 номинаций у спектакля «Черный монах»).
Юлия Баталина, журналист, арт-критик: "Очень сильная конкуренция, много важных оперных спектаклей, много важных балетных спектаклей. Это, например, «Пахита» Свердловского театра. И невозможно не вспомнить, что номинируется балет «Нуреев», который поставил Кирилл Серебренников".
Онлайн трансляцию можно увидеть на интернет-страницах «Золотой маски» и Пермского театра оперы и балета.
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