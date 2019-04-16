Кто получит «Золотую Маску»?

В Москве на исторической сцене Большого театра проходит церемония награждения Национальной театральной премии "Золотая маска". В этом году 7 постановок из Пермского края выдвинуты в 24 номинациях из 37. Причем в некоторых представлено сразу несколько наших представителей. Так, например, в «Опере» номинированы сразу две пермские постановки - «Жанна на костре» и «Фаэтон». Всего же Пермский театр оперы и балета числится в рекордном количестве номинаций – в тридцати двух. Также наш край представляют Пермский академический Театр-Театр (8 номинаций у мюзикла «Карлик Нос») и Коми-Пермяцкий драматический театр (5 номинаций у спектакля «Черный монах»).

Юлия Баталина, журналист, арт-критик: "Очень сильная конкуренция, много важных оперных спектаклей, много важных балетных спектаклей. Это, например, «Пахита» Свердловского театра. И невозможно не вспомнить, что номинируется балет «Нуреев», который поставил Кирилл Серебренников".

Онлайн трансляцию можно увидеть на интернет-страницах «Золотой маски» и Пермского театра оперы и балета.