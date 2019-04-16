Гость студии: Евгений Сапиро о становлении регионального парламента

В апреле 2019 года пермскому парламенту исполняется 25 лет. За это время было сформировано 6 созывов - сначала Законодательного Собрания Пермской области, а затем Законодательного Собрания Пермского края. Депутатами принято около 3 тысяч важных законов. О становлении регионального парламента рассказывает Евгений Сапиро - председатель Законодательного Собрания Пермской области 1-го созыва.