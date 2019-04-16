Парковка на газонах обойдется в копеечку

Сотрудники пермской мэрии начали проводить рейды для пресечения парковки на газонах. Прямое следствие такого нарушения - развороченная земля и грязь, которая попадает на дороги.

С начала апреля рейды прошли по улицам Клименко, Пушкина, Пермская и Достоевского. За это время сотрудники администрации направили в ГИБДД 11 материалов для установки лиц, совершивших правонарушение. Всех нарушитеей обещают привлечь к ответственности.