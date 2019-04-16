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Парковка на газонах обойдется в копеечку
Сотрудники пермской мэрии начали проводить рейды для пресечения парковки на газонах. Прямое следствие такого нарушения - развороченная земля и грязь, которая попадает на дороги.
С начала апреля рейды прошли по улицам Клименко, Пушкина, Пермская и Достоевского. За это время сотрудники администрации направили в ГИБДД 11 материалов для установки лиц, совершивших правонарушение. Всех нарушитеей обещают привлечь к ответственности.
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