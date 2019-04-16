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В Губахе провели первую операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава

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сустав

Медицина - такая, какой должна быть даже в не самых благополучных территориях. В губахинском филиале ГКБ №4 впервые начали проводить операции по эндопротезированию тазобедренного сустава. Пациентке - 80 лет. Операция прошла успешно, пациентка уже самостоятельно передвигается по палате. 

При подобных травмах пациентам пенсионного возраста чаще всего грозит инвалидизация. Операции по эндопротезированию в Губахе стали возможны после объединения нескольких медицинских учреждений на базе 4-й пермской городской больницы.

операция

По опыту прошлых лет потребность в подобных операциях на территории Кизеловского угольного бассейна - около 20  в год. Раньше пациентов отправляли в Чусовой. Теперь все можно сделать на месте.

Еще одна новость из Губахинской больницы - открытие обновленного инфекционного отделения. Первые пациенты в новые палаты въехали вчера. Боксы соответствуют всем необходимым  современным стандартам. В отремонтированном инфекционном отделении сейчас находятся 22 человека. А первую пациентку с искусственным суставом из губахинской больницы отпустят уже завтра.

Сергей Овчинников

Метки: в Пермском крае, Общество, Здоровье

Опубликовано: 16.04.2019 в 17:30 в рубрике - Вести Пермь

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