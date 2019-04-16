В Губахе провели первую операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава
Медицина - такая, какой должна быть даже в не самых благополучных территориях. В губахинском филиале ГКБ №4 впервые начали проводить операции по эндопротезированию тазобедренного сустава. Пациентке - 80 лет. Операция прошла успешно, пациентка уже самостоятельно передвигается по палате.
При подобных травмах пациентам пенсионного возраста чаще всего грозит инвалидизация. Операции по эндопротезированию в Губахе стали возможны после объединения нескольких медицинских учреждений на базе 4-й пермской городской больницы.
По опыту прошлых лет потребность в подобных операциях на территории Кизеловского угольного бассейна - около 20 в год. Раньше пациентов отправляли в Чусовой. Теперь все можно сделать на месте.
Еще одна новость из Губахинской больницы - открытие обновленного инфекционного отделения. Первые пациенты в новые палаты въехали вчера. Боксы соответствуют всем необходимым современным стандартам. В отремонтированном инфекционном отделении сейчас находятся 22 человека. А первую пациентку с искусственным суставом из губахинской больницы отпустят уже завтра.
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