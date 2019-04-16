Ликуют трубы: фестиваль военных оркестров в Перми

В пермском Доме офицеров прошёл фестиваль военных оркестров Пермского гарнизона «Ликуют трубы». Этот оркестровый смотр носит имя выдающейся личности в Пермской культуре – военного дирижера полковника Владимира Ивановича Лицмана. Именно здесь раз в год встречаются профессиональные и непрофессиональные музыканты, которые играют на духовых музыкальных инструментах.

Подобного рода фестивали - это всегда мастер-классы для детей и подростков, которые только начинают свой музыкальный путь. Свои умения показали здесь оркестр военного института войск национальной гвардии России, военный оркестр части номер 3426 и духовой оркестр Пермского суворовского училища. Главный организатор фестиваля - Пермский губернский оркестр. В этом году музыканты сыграли популярные произведения, некоторые из которых даже сопровождались танцами.