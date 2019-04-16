Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермская «Ласточка» стала площадкой модного дефиле

Ликуют трубы: фестиваль военных оркестров в Перми

смотреть видео

смотр оркестров

В пермском Доме офицеров прошёл фестиваль военных оркестров Пермского гарнизона «Ликуют трубы». Этот оркестровый смотр носит имя выдающейся личности в Пермской культуре – военного дирижера полковника Владимира Ивановича Лицмана. Именно здесь раз в год встречаются профессиональные и непрофессиональные музыканты, которые играют на духовых музыкальных инструментах.

Подобного рода фестивали - это всегда мастер-классы для детей и подростков, которые только начинают свой музыкальный путь. Свои умения показали здесь оркестр военного института войск национальной гвардии России, военный оркестр части номер 3426 и духовой оркестр Пермского суворовского училища. Главный организатор фестиваля - Пермский губернский оркестр. В этом году музыканты сыграли популярные произведения, некоторые из которых даже сопровождались танцами.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 16.04.2019 в 16:55 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермская «Ласточка» стала площадкой модного дефиле

В Перми отец задушил 35-летнего сына

В суде началось слушание дела о массовом отравлении школьников

Пермские памятники ждут в гости

«Молодые профессионалы-2019»: в Перми открылись отборочные соревнования в финал

Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова провела мастер-класс для детей

Пермь присоединилась к Всероссийской акции «Дни в профессии»

Студенты пермского политеха создали рок-группу роботов

В Березниках полицейские нашли подростка, который избивал сверстника

В Прикамье проверяют систему оповещения


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермская «Ласточка» стала площадкой модного дефиле

Обратите внимание

в Перми

Ликуют трубы: фестиваль военных оркестров в Перми

Раз в году встречаются профессиональные и непрофессиональные музыканты, которые играют на духовых инструментах.
16.04.2019 в 16:55

Метки: в Перми, Культура, Общество

В Перми водитель сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика и скрылся

Ребенок получил травмы
16.04.2019 в 16:37

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

«Открой мир»: какой видят Пермь студенты-иностранцы

Фестиваль направлен на взаимодействие со студентами, которые приехали учиться в Пермь из разных стран.
16.04.2019 в 16:30

Метки: в Перми, Общество, Образование

Пермская «Ласточка» стала площадкой модного дефиле

У дизайнеров моды выбор площадки для показа отнимает чуть ли не столько же творческих сил, что и основная работа.
16.04.2019 в 16:05

Метки: в Перми, Культура, Общество

В Перми отец задушил 35-летнего сына

Погибший злоупотреблял спиртным, нигде не работал и конфликтовал с отцом и матерью.
16.04.2019 в 15:45

Метки: в Перми, Происшествия

В России

Сегодня в Москве объявят лауреатов «Золотой маски»

Театры из Пермского края представлены в 24 номинациях из 37
16.04.2019 в 16:05

Метки: В России, Культура, Анонс

Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова провела мастер-класс для детей

Приезд чемпионки в Пермь организовала компания СИБУР.
16.04.2019 в 14:15

Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России

Пермь присоединилась к Всероссийской акции «Дни в профессии»

Предприятия пускают к себе на экскурсии группы школьников и студентов, чтобы помочь им с выбором будущей профессии.
16.04.2019 в 14:03

Метки: в Перми, Общество, В России

Студенты пермского политеха создали рок-группу роботов

Один из роботов играет на ударной установке, другой - на клавишах, а двое роботов играют на гитарах.
16.04.2019 в 13:22

Метки: в Перми, Наука и техника, Образование, В России

НПО автоматики открывает космические секреты

В честь Дня космонавтики свои двери распахнул уникальный музей в Екатеринбурге.
15.04.2019 в 14:09

Метки: в Перми, В России, Наука и техника

Лента новостей RSS каналы

Ликуют трубы: фестиваль военных оркестров в ПермиЛикуют трубы: фестиваль военных оркестров в Перми

В Перми водитель сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика и скрылсяВ Перми водитель сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика и скрылся

«Открой мир»: какой видят Пермь студенты-иностранцы«Открой мир»: какой видят Пермь студенты-иностранцы

Пермская «Ласточка» стала площадкой модного дефилеПермская «Ласточка» стала площадкой модного дефиле

Сегодня в Москве объявят лауреатов «Золотой маски»Сегодня в Москве объявят лауреатов «Золотой маски»

В Перми отец задушил 35-летнего сынаВ Перми отец задушил 35-летнего сына

В суде началось слушание дела о массовом отравлении школьниковВ суде началось слушание дела о массовом отравлении школьников

Пермские памятники ждут в гостиПермские памятники ждут в гости

Двум обвиняемым по делу о пожаре в соликамской шахте продлили арестДвум обвиняемым по делу о пожаре в соликамской шахте продлили арест

В ПГНИУ обсудят культурный диалог России и КитаяВ ПГНИУ обсудят культурный диалог России и Китая

«Молодые профессионалы-2019»: в Перми открылись отборочные соревнования в финал«Молодые профессионалы-2019»: в Перми открылись отборочные соревнования в финал

Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова провела мастер-класс для детейПятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова провела мастер-класс для детей

Пермь присоединилась к Всероссийской акции «Дни в профессии»Пермь присоединилась к Всероссийской акции «Дни в профессии»

Студенты пермского политеха создали рок-группу роботовСтуденты пермского политеха создали рок-группу роботов

В Перми заговорили о повышении стоимости парковкиВ Перми заговорили о повышении стоимости парковки

В Березниках полицейские нашли подростка, который избивал сверстникаВ Березниках полицейские нашли подростка, который избивал сверстника

В Прикамье мать принесла сыну в изолятор шампунь с марихуанойВ Прикамье мать принесла сыну в изолятор шампунь с марихуаной

В Прикамье проверяют систему оповещенияВ Прикамье проверяют систему оповещения

Пермь. Вести Спорт 15.04.2019Пермь. Вести Спорт 15.04.2019

16 апреля - Международный День голоса16 апреля - Международный День голоса

А была ли драка?А была ли драка?

В Перми ребенок засунул голову в пластиковое сиденье от горшка. Пришлось вызывать спасателейВ Перми ребенок засунул голову в пластиковое сиденье от горшка. Пришлось вызывать спасателей

Учеников школы №107 будет кормить новый поставщик питанияУчеников школы №107 будет кормить новый поставщик питания

Построен самовольно? Судебные приставы закрыли теннисный корт в микрорайоне ИваПостроен самовольно? Судебные приставы закрыли теннисный корт в микрорайоне Ива

ЕГЭ под прицелом камерЕГЭ под прицелом камер

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную