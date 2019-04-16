Пермская «Ласточка» стала площадкой модного дефиле

В наше время у дизайнеров моды выбор площадки для показа отнимает чуть ли не столько же творческих сил, что и основная работа. Чего только мир не видел. И вот в Прикамье пассажиры комфортабельной электрички "Ласточка" стали еще и зрителями модного дефиле.

Первый модный состав отправился в эти выходные с главных путей Пермского железнодорожного вокзала. Прикамские модницы раскрасили своими нарядами перрон еще до того, как началось модное шоу.

Кто бы мог подумать, что пермская электричка как нельзя лучше и без каких-либо технических вмешательств может подойти для модного показа.

Алексей Ворон в компании модных дизайнеров Ивана Алёшина и Евгении Гребенщиковой создали новую коллекцию «Будь Ангелом будь». Завершила образы некоторых моделей эстонская ведьма Мэрилин Керро. Она изготовила браслеты из полудрагоценных камней. Ну а пермские дизайнеры сакцентировались на обыкновенных булавках.

В последние годы выбор места для модного дефиле стало почти таким же важным делом, как и сама одежда, которую презентуют модели. Например, Карл Лагерфельд организовал показ на Великой Китайской стене. Пустыня, где проходил раньше Великий Шелковый путь, превратилась в место для фешн-шоу Пьера Кардена. А в Австралии организаторы устроили первый в истории подводный показ моды. Показом в пермской электричке модельеры поддержали мировые тенденции проводить показы одежды в нестандартных местах.

После окончания дефиле модные гости удались. А "Ласточка" приступила к своим прямым обязанностям - ровно в 19.00 этот состав отправился по маршруту "Пермь - Верещагино".