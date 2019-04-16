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В Перми отец задушил 35-летнего сына
В Перми отец убил своего 35-летнего сына, который в свою очередь избивал мать. Конфликт произошел в доме на улице Верхнемуллинской. Нетрезвый сын несколько раз ударил мать, после чего отец его задушил. Известно, что погибший злоупотреблял спиртным, нигде не работал и конфликтовал с отцом и матерью. Свидетели рассказывают, что мужчина долгое время не работал, продавал домашние вещи.
В полиции уточнили: несмотря на то что сын избивал родителей, они не обращались в полицию, а замалчивание фактов домашнего насилия приводит к тяжким последствиям.
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