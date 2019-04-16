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В суде началось слушание дела о массовом отравлении школьников

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школа

В Индустриальном суде Перми начинается слушание дела о массовом отравлении учеников школы №107. Решаться будет вопрос о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя, который занимался организацией питания в школе.

10 апреля сразу 137 учеников школы № 107 не пришли на уроки - заболели. Накануне они ели рис с курицей и помидорами. У всех были одинаковые симптомы - боли в животе, рвота. В результате ЧП четверых школьников госпитализировали с диагнозом «острая кишечная инфекция».11 апреля школу закрыли на обработку. Учебный процесс возобновился только в понедельник.

Метки: в Перми, Происшествия, Образование

Опубликовано: 16.04.2019 в 15:21 в рубрике - Вести Пермь

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