18 апреля отмечается Всемирный день исторического наследия. Специально к этой дате государственная инспеция по охране объектов культурного наследия проводит акцию «Пермские памятники ждут в гости».

До конца недели все желающие смогут посетить около десятка исторических объектов и зданий. Часть из них в обычное время закрыты для посещения, так что экскурсантов ждет экслюзивный материал. Полный список объектов и расписание экскурсий можно найти на сайте государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Предварительная регистрация обязательна.