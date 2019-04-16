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Пермские памятники ждут в гости
18 апреля отмечается Всемирный день исторического наследия. Специально к этой дате государственная инспеция по охране объектов культурного наследия проводит акцию «Пермские памятники ждут в гости».
До конца недели все желающие смогут посетить около десятка исторических объектов и зданий. Часть из них в обычное время закрыты для посещения, так что экскурсантов ждет экслюзивный материал. Полный список объектов и расписание экскурсий можно найти на сайте государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Предварительная регистрация обязательна.
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