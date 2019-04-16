«Молодые профессионалы-2019»: в Перми открылись отборочные соревнования в финал

Утром в Перми прошла церемония открытия Отборочных соревнований на право участия в Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы - 2019».

Пермский край впервые принимает участников отборочных соревнований по компетенциям – «Документационное обеспечение управления и архивоведение» и «Экспедирование грузов». По итогам Отборочных соревнований лучшие из лучших получат возможность участвовать в финале, который состоится в Казани 20-24 мая.