Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова провела мастер-класс для детей

Прославленная российская пловчиха Юлия Ефимова провела мастер-класс в пермском бассейне "Олимпия". Можно было бы сказать и тренировку для горожан, но сама Юлия не любит, когда ее называют тренером. Так что можно назвать это мероприятие творческой встречей в спорте.

Буквально накануне призёр Олимпийский игр завоевала бронзу на Чемпионате России на дистанции 50 метров брассом, а заодно право выступить на июльском чемпионате мира в Кванжу. Так что поездка в Пермь - своего рода эмоциональная разрядка. Есть что подсказать юным пловцам.

Юлия Ефимова, 3-х кратный призёр Олимпийских игр, 5- кратная чемпионка мира: "Некоторые упражнения, которые я использую каждый день на разминке. Которые я использую для брасса, для техники. Сначала посмотреть, потом попробовать, потом немножко исправить".

Уже со следующей недели спортсменка погрузится в водоворот турнирного графика: выступления в Венгрии и Америке. А сегодня Юля рассказывает про правильный гребок брассом.

С бортика техническим указаниям чемпионки внимают воспитанники пермских школ плавания, на трибунах около 200 человек включили свои мобильные телефоны и фиксируют уникальные моменты.

В восторге и юные участники мастер- класса. После объяснений Юлии Ефимовой нырок и гребок стали в разы понятнее.

Приезд чемпионки в Пермь организовала компания СИБУР. Привлечение сотрудников, их детей и остальных пермяков к занятиям спортом - акция не разовая, различные фестивали, мастер-классы, спартакиады проводятся СИБУРом в течение всего года.

Алексей Анищенко, директор по ОТ и ПБ АО «Сибур -Химпром»: "Данное мероприятие проводится не только для сотрудников "Сибура", но и для членов их семей и для других спортсменов, которые начинают развиваться в этом направлении, строить свою карьеру. "Сибур" регулярно проводит подобного рода мероприятия, так как для нас важно будущее нашего поколения и здоровый образ жизни".

В летние месяцы сибуровцев ожидает марафон по сдаче нормативов ГТО, легкоатлетический кросс, а 25 и 26 июля пермяки смогут поучаствовать в уже хорошо известных днях «Школы баскетбола Сибура». Это и мастер- класс от именитого игрока Сергея Быкова, и матчевые встречи.