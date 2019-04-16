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Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова провела мастер-класс для детей
Прославленная российская пловчиха Юлия Ефимова провела мастер-класс в пермском бассейне "Олимпия". Можно было бы сказать и тренировку для горожан, но сама Юлия не любит, когда ее называют тренером. Так что можно назвать это мероприятие творческой встречей в спорте.
Буквально накануне призёр Олимпийский игр завоевала бронзу на Чемпионате России на дистанции 50 метров брассом, а заодно право выступить на июльском чемпионате мира в Кванжу. Так что поездка в Пермь - своего рода эмоциональная разрядка. Есть что подсказать юным пловцам.
Юлия Ефимова, 3-х кратный призёр Олимпийских игр, 5- кратная чемпионка мира: "Некоторые упражнения, которые я использую каждый день на разминке. Которые я использую для брасса, для техники. Сначала посмотреть, потом попробовать, потом немножко исправить".
Уже со следующей недели спортсменка погрузится в водоворот турнирного графика: выступления в Венгрии и Америке. А сегодня Юля рассказывает про правильный гребок брассом.
С бортика техническим указаниям чемпионки внимают воспитанники пермских школ плавания, на трибунах около 200 человек включили свои мобильные телефоны и фиксируют уникальные моменты.
В восторге и юные участники мастер- класса. После объяснений Юлии Ефимовой нырок и гребок стали в разы понятнее.
Приезд чемпионки в Пермь организовала компания СИБУР. Привлечение сотрудников, их детей и остальных пермяков к занятиям спортом - акция не разовая, различные фестивали, мастер-классы, спартакиады проводятся СИБУРом в течение всего года.
Алексей Анищенко, директор по ОТ и ПБ АО «Сибур -Химпром»: "Данное мероприятие проводится не только для сотрудников "Сибура", но и для членов их семей и для других спортсменов, которые начинают развиваться в этом направлении, строить свою карьеру. "Сибур" регулярно проводит подобного рода мероприятия, так как для нас важно будущее нашего поколения и здоровый образ жизни".
В летние месяцы сибуровцев ожидает марафон по сдаче нормативов ГТО, легкоатлетический кросс, а 25 и 26 июля пермяки смогут поучаствовать в уже хорошо известных днях «Школы баскетбола Сибура». Это и мастер- класс от именитого игрока Сергея Быкова, и матчевые встречи.
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