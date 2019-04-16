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Пермь присоединилась к Всероссийской акции «Дни в профессии»
Пермь присоединилась к Всероссийской акции "Дни в професии". В ее рамках самые разные предприятия пускают к себе на экскурсию группы школьников и студентов, чтобы помочь им с выбором будущей профессии. Опыт показывает, что подобные мероприятия эффективны.
Экскурсия начинается с теории - зачем нужна обычная каска и за что на производстве отвечает инженер по технике безопасности. Без этого на предприятия не пускают, таковы правила. В касках и только с сопровождением. Ярослав Журавлев вместе с одноклассниками впервые на «живом» производстве. Уже совсем скоро они получат диплом о среднем образовании, так что самое время выбирать профессию.
Экскурсию проводит Екатерина Реутова, когда-то она сама после подобного визита на «реальное» производство решила для себя вопрос с будущей профессией. И уже шесть лет после института работает на заводе.
Уже на выходе участников экскурсии знакомят со списком профессий, которые уже сегодня нужны на производстве. Для некоторых это серьезный повод задуматься о будущем трудоустройстве.
Акция «Дни в профессии» для школьников и студентов первых курсов будет проходить до 26 апреля в 85 субъектах Российской Федерации.
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