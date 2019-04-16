Студенты пермского политеха создали рок-группу роботов
Студенты пермского политеха собрали рок-группу из роботов. Первое выступление пройдет сегодня на сцене инновационного центра "Сколково" в Москве. Один из роботов играет на ударной установке, другой - на клавишах, а двое роботов играют на гитарах.
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