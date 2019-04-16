В Березниках полицейские нашли подростка, который избивал сверстника

Пермские полицейские установили подростка, который избивал сверстника в гаражах в Березниках. Инцидент случился еще 11 апреля, видео было размещено в соцсетях. Сегодня портал progorod59.ru со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю сообщает, что полицейские установили личность нападавшего. Ему 17 лет. Сотрудники правоохранительных органов беседуют с родителями несовершеннолетнего. Также назначена экспертиза по оценке нанесенного вреда здоровью, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

На видео показано, как в гаражах на улице Ломоносова один подросток бьет другого - в том числе и ногами. Избиение прекратилось после того как вмешался автор видео.