Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермь. Вести Спорт 15.04.2019

В Березниках полицейские нашли подростка, который избивал сверстника →

В Прикамье проверяют систему оповещения

смотреть видео

проверка

Сегодня в Перми и крае проходит плановая техническая проверка региональной системы оповещения с запуском электросирен, а также перехватом теле- и радиосигнала на канале «Россия-1». Как сообщили в министерстве территориальной безопасности гражданам, не стоит беспокоиться. Проверка носит учебный характер.

Прошла прроверка системы оповещения и на территории ГТРК "Пермь". Здесь расположен пульт оповещения гражданской обороны. За включением следил корреспондент Максим Пеккер.

сирены


Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 16.04.2019 в 12:33 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермь. Вести Спорт 15.04.2019

16 апреля - Международный День голоса

А была ли драка?

Учеников школы №107 будет кормить новый поставщик питания

Самые талантливые и креативные получили путевку на Всероссийскую студвесну

Специалисты Госжилинспекции начали проверку балконов

Зима вернется в Прикамье на несколько дней

В тропиках, пещере и даже колониях: как пермяки писали «Тотальный диктант»

В гимназии №2 сдали международный экзамен по китайскому языку

На Прикамье надвигается аномальное похолодание


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермь. Вести Спорт 15.04.2019

В Березниках полицейские нашли подростка, который избивал сверстника →

Обратите внимание

в Перми

Студенты пермского политеха создали рок-группу роботов

Один из роботов играет на ударной установке, другой - на клавишах, а двое роботов играют на гитарах.
16.04.2019 в 13:22

Метки: в Перми, Наука и техника, Образование, В России

В Перми заговорили о повышении стоимости парковки

Для отдельных парковочных карманов плата за час может вырасти до 25 рублей
16.04.2019 в 13:04

Метки: в Перми, Общество

В Березниках полицейские нашли подростка, который избивал сверстника

Видео инцидента было размещено в соцсетях.
16.04.2019 в 12:56

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В Прикамье проверяют систему оповещения

По всему Прикамью проходит запуск сирен. Проверка носит учебный характер.
16.04.2019 в 12:33

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Пермь. Вести Спорт 15.04.2019

Обзор главных спортивных событий региона.
16.04.2019 в 12:23

Метки: в Перми, Спорт, Общество

В России

Студенты пермского политеха создали рок-группу роботов

Один из роботов играет на ударной установке, другой - на клавишах, а двое роботов играют на гитарах.
16.04.2019 в 13:22

Метки: в Перми, Наука и техника, Образование, В России

НПО автоматики открывает космические секреты

В честь Дня космонавтики свои двери распахнул уникальный музей в Екатеринбурге.
15.04.2019 в 14:09

Метки: в Перми, В России, Наука и техника

В архиве нашли уникальное интервью Юрия Гагарина

Интервью пермскому радио было записано после торжественной встречи с космонавтами в московской гостинице «Юность» в марте 1966 года.
15.04.2019 в 11:30

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

Спортивный мир - один для всех!

В спорткомплексе Олимпия в рамках Краевого Паралимпийского фестиваля прошли соревнования по плаванию среди инвалидов.
12.04.2019 в 14:55

Метки: Спорт, в Перми, в Пермском крае, В России

Прививка от кори защитит на 25 лет

С начала года в крае зарегистрировано 8 случаев кори. При том, что условной нормой является один заболевший на миллион человек.
12.04.2019 в 09:50

Метки: в Перми, Общество, В России, Здоровье

Лента новостей RSS каналы

Студенты пермского политеха создали рок-группу роботовСтуденты пермского политеха создали рок-группу роботов

В Перми заговорили о повышении стоимости парковкиВ Перми заговорили о повышении стоимости парковки

В Березниках полицейские нашли подростка, который избивал сверстникаВ Березниках полицейские нашли подростка, который избивал сверстника

В Прикамье мать принесла сыну в изолятор шампунь с марихуанойВ Прикамье мать принесла сыну в изолятор шампунь с марихуаной

В Прикамье проверяют систему оповещенияВ Прикамье проверяют систему оповещения

Пермь. Вести Спорт 15.04.2019Пермь. Вести Спорт 15.04.2019

16 апреля - Международный День голоса16 апреля - Международный День голоса

А была ли драка?А была ли драка?

В Перми ребенок засунул голову в пластиковое сиденье от горшка. Пришлось вызывать спасателейВ Перми ребенок засунул голову в пластиковое сиденье от горшка. Пришлось вызывать спасателей

Учеников школы №107 будет кормить новый поставщик питанияУчеников школы №107 будет кормить новый поставщик питания

Построен самовольно? Судебные приставы закрыли теннисный корт в микрорайоне ИваПостроен самовольно? Судебные приставы закрыли теннисный корт в микрорайоне Ива

ЕГЭ под прицелом камерЕГЭ под прицелом камер

19 апреля в Перми пройдет театральная «Библионочь»19 апреля в Перми пройдет театральная «Библионочь»

В центре Перми возобновлены рейды по незаконной парковке на газонахВ центре Перми возобновлены рейды по незаконной парковке на газонах

Самые талантливые и креативные получили путевку на Всероссийскую студвеснуСамые талантливые и креативные получили путевку на Всероссийскую студвесну

Авария на коллекторе: в Чайковском введен режим повышенной готовностиАвария на коллекторе: в Чайковском введен режим повышенной готовности

Специалисты Госжилинспекции начали проверку балконовСпециалисты Госжилинспекции начали проверку балконов

Зима вернется в Прикамье на несколько днейЗима вернется в Прикамье на несколько дней

В тропиках, пещере и даже колониях: как пермяки писали «Тотальный диктант»В тропиках, пещере и даже колониях: как пермяки писали «Тотальный диктант»

В гимназии №2 сдали международный экзамен по китайскому языкуВ гимназии №2 сдали международный экзамен по китайскому языку

В Перми водитель сбил 10-летнюю девочку во дворе жилого домаВ Перми водитель сбил 10-летнюю девочку во дворе жилого дома

На Прикамье надвигается аномальное похолоданиеНа Прикамье надвигается аномальное похолодание

За сбор подснежников грозит штраф до миллиона рублейЗа сбор подснежников грозит штраф до миллиона рублей

Сайт регионального министерства ЖКХ не прошел проверку прокуратурыСайт регионального министерства ЖКХ не прошел проверку прокуратуры

В Екатеринбурге показали, как могут «поумнеть» Пермь и БерезникиВ Екатеринбурге показали, как могут «поумнеть» Пермь и Березники

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную