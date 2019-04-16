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В Прикамье проверяют систему оповещения
Сегодня в Перми и крае проходит плановая техническая проверка региональной системы оповещения с запуском электросирен, а также перехватом теле- и радиосигнала на канале «Россия-1». Как сообщили в министерстве территориальной безопасности гражданам, не стоит беспокоиться. Проверка носит учебный характер.
Прошла прроверка системы оповещения и на территории ГТРК "Пермь". Здесь расположен пульт оповещения гражданской обороны. За включением следил корреспондент Максим Пеккер.
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