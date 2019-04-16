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Пермь. Вести Спорт 15.04.2019

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Спорт

Темы выпуска:

- Две золотые медализавоевали пермяки на Кубке Европы по сётокан каратэ в Норвегии.

- Наталья Штернберг с бордер колли Жаки стала чемпионкой мира по аджилити (версия IFCS) - в категории МАКСИ. (Имеется в виду рост, выше 50 см). С другой своей собакой - Примой -  Наталья стала бронзовым призёром в категории МЕДИУМ.

- "Парма" не смогла одолеть "Калев" в последнем домашнем матче сезона Единой Лиги ВТБ. После обоюдоострой первой половины гости переломили ход игры, наказывая хозяев за каждую потерю. Что привело к отставанию в 11 очков и разгромному итогу- 75:105.

- С поражения стартовали футболистки женской «Звезды- 2005» в новом сезоне Чемпионата страны Высшей лиги. На игру с потенциальным лидером «Локомотивом» из новичков хозяйки заявили только опытную Аиду Гайстенову. Игра изобиловала большим количеством стыков, единоборств и карточек. Единственный мяч многочисленные зрители увидели на 81 минуте. Штрафной "Локомотива" мощным ударом в сетку реализовала Анна Беломытцева -0:1. Следующий матч "Звезда-2005" сыграет в Краснодаре 19 апреля против "Кубаночки".

- Мужская «Звезда» одержала первую победу в весенней части сезона (19 по счёту тур ОЛИМП-Первенство ПФЛ). "Звезда" на поле оппонентов с минимальным счетом 1:0 обыграла «Уфу-2».

- Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова дала в Перми мастер- класс.

 

 

 

 

 

 

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 16.04.2019 в 12:23 в рубрике - Вести Пермь

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