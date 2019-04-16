16 апреля - Международный День голоса, в Перми стартовала настоящая неделя голоса. Ежедневно то тут, то там будут проходить мероприятия, посвященные здоровым связкам. Почему это важно?

Голос Натальи Анциферовой встречает и провожает пассажиров Пермского аэропорта. В день около полусотни сообщений, плюс ответы на телефонные звонки.

Наталья Анциферова, диктор международного аэропорта «Пермь»: "Пассажирка одна и та же звонила - попадала на мою смену. Вы, говорит, грубо разговариваете. Говорит, меняйте свой голос, а я не могу его менять. Конкретика нужна: задали вопрос – конкретный ответ дан".

И действительно, голос зачастую - отражение профессии. От Татьяны Виноходовой не требуют максимум информации в короткие сроки. Её сопрано призвано дарить эмоции.

Татьяна Виноходова, солистка "Brosmusic Italia": "Голос – это достояние, это музыкальный инструмент, который дан мне от Бога".

Выступление Татьяны сегодня открывает Международный день голоса в Перми. Один из самых востребованных участников этой встречи - врач-фониатр Андрей Зуев. С почти полувековым опытом работы он даёт совершенно простые и конкретные советы.

Андрей Зуев, врач-фониатр: "Больше петь, потому что пение улучшает работу сердца, легких, нервной системы. Люди, которые поют, дольше живут".

А вот о гаджетах, которые говорение сводят к минимуму, самый опытный фониатр Перми отзывается плохо. С ним готов поспорить тренер Сергей Двинянинов. Тот же телефон может помочь сделать речь более красивой и эффективной и главное - слышать свой собственный голос.

Сергей Двинянинов, тренер голоса и речи Центра развития речи "Звучи!": "Включаем фронтальную камеру. Фронтальная камера, когда мы видим себя. Первое упражнение, когда мы говорим только одну минуту, без остановки, спокойным, ровным голосом, уверенным".

В среднем человек произносит 15 тысяч слов ежедневно. Но вот как он их произносит, в каждом конкретном случае влияет и на успех в карьере, и даже на здоровье.

Вот и сюжет тележурналиста - это не только строки его авторства, но и голос, который соединяют с видео в монтажной аппаратной. Создают выпуск 4-5 корреспондентов, которые раскрывают тему, в том числе и с помощью речи. Так что голос – это еще и визитная карточка.