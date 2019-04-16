А была ли драка?

Официальный итог получила еще одна школьная история. Речь о появившихся в Сети снимках, на которых охранник и взрослые спокойно наблюдают за детьми, которые устроили в фойе кучу-малу. Анонимный автор фото пояснил, что это самая натуральная драка, и ему все поверили.

Директор 48-й Мотовилихинской школы взяла на себя ответственность и отчиталась об итогах служебной проверки по факту инцидента, проведенной пермским департаментом образования. Ее вывод - это была детская шалость. Мальчишки устроили шуточную потасовку. Взрослые и охранник это знали, поэтому не стали особо ретиво реагировать. Так что претензий больше нет ни у кого и ни к кому.

Елена Большакова, директор школы №48 г. Перми: "Выяснилось, что ребята не хотели этой драки, а показывали приемы самообороны, так как оба ребенка занимаются в секции единоборств. Охранник просто не успел на них среагировать, как они все прекратили. Школьники продолжают учиться, они друзья, никаких претензий друг к другу не имеют, продолжаются учиться в классе".